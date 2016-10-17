Написание метатегов

Нужен копирайтер, тематика новостройки, недвижимость Краснодара - нужен человек с опытом в данной теме, с пониманием и умением вникать. Нужно написать 50 статей. Пожалуйста ответы с примерами по данной тематике и вашими расценками. Рассматриваем стоимость копирайтинга около 50-100 ...