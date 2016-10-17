Написание метатегов

Здравствуйте, нужно наполнить сайт (копипаст) 30 материалов и опубликовать на нашу фанстраницу в FB, возможно дальнейшее сотрудничество. Заказ горит, нужно приступить немедленно - если есть возможность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать 50 штук мета тегов для рубрик сайта ( для каждой рубрики – мета теги + сео-текст с ключами 450-700 знаков + дискрипшн с ключами 150-200 знаков).
Размещение – в гугл-документе, на сайте размещать не надо.
Требования к кандидатам:
- знание основ СЕО;
- опыт работы с мета тегами;
- написание сеотекстов
В ответе указать:
- Город (часовой пояс)
- Опыт работы (кратко)
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