Написание метатегов

КопирайтингЗавершен6 заявок206 просмотров
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Требуется написать 50 штук мета тегов для рубрик сайта ( для каждой рубрики – мета теги  + сео-текст с ключами 450-700 знаков + дискрипшн с ключами 150-200 знаков).   

Размещение – в гугл-документе, на сайте размещать не надо.  

Требования к кандидатам:   

- знание основ СЕО;   

- опыт работы с мета тегами;   

- написание сеотекстов   

В ответе указать:   

- Город (часовой пояс)   

- Опыт работы (кратко)   

7 лет назад
Antonlukk
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
evsokolova
Евгения 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$6
14 дней
Рекомендую как хорошего исполнителя. Работа выполнена качественно, замечания исправлялись оперативно и учитывались исполнителем при дальнейшей работе.
От сотрудничества остались только положительные впечатления. Четкое ТЗ, приятное общение, регулярная своевременная оплата. Всем рекомендую этого заказчика!
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