Написание уникальных текстов для категорий каталога товаров

Требуется написать уникальные тексты для категорий товаров интернет-магазина BezTrevog.ru; Количество знаков текста в каждой категории - 2500-3000. Тематика - системы видеонаблюдения.

Бюджет на ВЕСЬ объем - 3000 рублей/50$.

1. Тексты необходимо написать для каждой категории каталога товаров, включая подкатегории. Пример - раздел ВИДЕОКАМЕРЫ содержит категории: Корпусные видеокамеры под C/CS объектив, Купольные видеокамеры, Миниатюрные видеокамеры, Модульные и автономные видеокамеры, Панорамные видеокамеры с объективом FishEye, Управляемые видеокамеры (SPEED DOME & Motor Zoom), Цилиндрические видеокамеры (bullet). Соответственно для каждой из этих категорий нужен свой уникальный текст. Суммарно 43 категории.

2. Текст должен быть лаконично и профессионально описывать суть раздела. Никакого детского лепета по типу "купольные камеры - это такие красивенькие шарики")

3. Специальной оптимизации не требуется, но по основному запросу, коим по сути является название категории, текст должен быть оптимизирован.

4. Выходной формат - документ ворд или просто тхт. Форматирование не нужно.

5. Порядок работы:

- утверждение исполнителя

- предоплата 1500 р/25$

- получение результата труда и проверка текстов на количество знаков, уникальность и оптимизацию

- вторая часть оплаты 1500 р/25$