Задача написать описания уникальные отелей и ресторанов Мальдив для сайта крупной туристической компании. Примерно 200 описаний отелей и 40-50 описаний ресторанов. Поэтому ищем на выполнение задачи 2-х, 3-х авторов. Сначала надо написать тестовое задание -описание ...
Написание уникальных текстов для категорий каталога товаров
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Требуется написать уникальные тексты для категорий товаров интернет-магазина BezTrevog.ru; Количество знаков текста в каждой категории - 2500-3000. Тематика - системы видеонаблюдения.
Бюджет на ВЕСЬ объем - 3000 рублей/50$.
1. Тексты необходимо написать для каждой категории каталога товаров, включая подкатегории. Пример - раздел ВИДЕОКАМЕРЫ содержит категории: Корпусные видеокамеры под C/CS объектив, Купольные видеокамеры, Миниатюрные видеокамеры, Модульные и автономные видеокамеры, Панорамные видеокамеры с объективом FishEye, Управляемые видеокамеры (SPEED DOME & Motor Zoom), Цилиндрические видеокамеры (bullet). Соответственно для каждой из этих категорий нужен свой уникальный текст. Суммарно 43 категории.
2. Текст должен быть лаконично и профессионально описывать суть раздела. Никакого детского лепета по типу "купольные камеры - это такие красивенькие шарики")
3. Специальной оптимизации не требуется, но по основному запросу, коим по сути является название категории, текст должен быть оптимизирован.
4. Выходной формат - документ ворд или просто тхт. Форматирование не нужно.
5. Порядок работы:
- утверждение исполнителя
- предоплата 1500 р/25$
- получение результата труда и проверка текстов на количество знаков, уникальность и оптимизацию
- вторая часть оплаты 1500 р/25$
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