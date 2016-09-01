Краткий отзыв о приложении

$25
КопирайтингЗакрыт4 заявки273 просмотра
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Требуется написать отзывы о приложении. От разных лиц. Бюджет 25$ Несложные, короткие отзывы.

7 лет назад
Farlandia
Дмитрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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