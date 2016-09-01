Краткий отзыв о приложении

Требуется копирайтер на Тему дизайн , интерьер, поделки для дома. Даю четкое ТЗ - самому инфу никакую искать не нужно. [list=1][*]часто нужно просто написать статью исходя с 10 фото, [*]иногда перевод с анг на русский через переводчик ...