Добрый день.

Ищу новичка, который недорого перепишет небольшое количество статей.

Все, что мне нужно от соискателя - легкий слог и умение осмысленно переписывать готовые тексты, доводя их до уникальности.

Исходники будут предоставлены!

Все остальное подскажу, расскажу, отвечу на любые вопросы.

Тематика текстов - Описания к фильмам.

Количество текстов - 10 ( Оплата за каждый текст ).

Количество знаков в 1 тексте - 500-700.

Уникальность от 90%.

Подробности - выбранному исполнителю.

В личку просьба не писать. Заявки оставлять только в проекте! Возможно дальнейшее сотрудничество!