Рерайт

$3
КопирайтингЗавершен5 заявок202 просмотра
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Добрый день.

Ищу новичка, который недорого перепишет небольшое количество статей. 

Все, что мне нужно от соискателя - легкий слог и умение осмысленно переписывать готовые тексты, доводя их до уникальности.

Исходники будут предоставлены!

Все остальное подскажу, расскажу, отвечу на любые вопросы.

Тематика текстов - Описания к фильмам. 

Количество текстов - 10 (Оплата за каждый текст).

Количество знаков в 1 тексте - 500-700.

Уникальность от 90%.

Подробности - выбранному исполнителю.

В личку просьба не писать. Заявки оставлять только в проекте! Возможно дальнейшее сотрудничество!

7 лет назад
Defrazo
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Twenty_25
Ольга 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$3
2 дня
Все было выполнено точно в срок. Получил 10 качественных статей. Будем продолжать работу по мере ее поступления. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкие задания, своевременная оплата. Отличный заказчик, рекомендую.
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