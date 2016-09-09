Написание текста для страницы каталога интернет-магазина

Задача написать описания уникальные отелей и ресторанов Мальдив для сайта крупной туристической компании. Примерно 200 описаний отелей и 40-50 описаний ресторанов. Поэтому ищем на выполнение задачи 2-х, 3-х авторов. Сначала надо написать тестовое задание -описание ...
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Необходимо написать качественный текст для страницы каталога интернет-магазина, посвященной настольной игре - Аэрохоккей
Общий объем текста около 1700 символов.
Текст пишется строго в соответствии с тех заданием (прилагается).
Пожалуйста, в заявке указывайте стоимость написания и, желательно, ссылку на свои тексты.
Срок написания текста 3 дня.
В дальнейшем предполагается продолжение сотрудничества.
Спасибо!
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