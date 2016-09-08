katerinzen

Екатерина Бабич katerinzen

 
39 летУкраина/Бердянск
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Грамотные уникальные тексты

Написание текстов различной тематики. Качество, грамотность, выдержанность стиля и уникальность.

Каждый мой текст - не просто набор слов, это плод моего творчества. Я люблю свою работу и отдаюсь ей на все 100%! 

Профессиональные навыки:

- владение русским, украинским, английским языками,

- высокая степень грамотности,

- универсальность в письме (тексты различных тематик и жанров),

- большой словарный запас,

- быстрый поиск и обработка информации,

- умение слушать своего клиента,

- внимание к деталям,

- ответственность,

- пунктуальность,

- творческое мышление.

Оплата – Webmoney (WMZ, WMR, WMU), карта ПриватБанк, ЯД.

Портфолио
Отзывы заказчиков
DianaD
Диана 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Отзывы - надо сегодня!
Отличный автор! Екатерина справилась с отзывами очень быстро и качественно. И главное - всегда на связи. Благодарю и рекомендую! :)
Диана - хороший заказчик, задание было поставлено чётко, понятно, на вопросы отвечала сразу же. Оплата своевременная. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#698
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#204