Грамотные уникальные тексты
Написание текстов различной тематики. Качество, грамотность, выдержанность стиля и уникальность.
Каждый мой текст - не просто набор слов, это плод моего творчества. Я люблю свою работу и отдаюсь ей на все 100%!
Профессиональные навыки:
- владение русским, украинским, английским языками,
- высокая степень грамотности,
- универсальность в письме (тексты различных тематик и жанров),
- большой словарный запас,
- быстрый поиск и обработка информации,
- умение слушать своего клиента,
- внимание к деталям,
- ответственность,
- пунктуальность,
- творческое мышление.
Оплата – Webmoney (WMZ, WMR, WMU), карта ПриватБанк, ЯД.
Портфолио
- Первые шаги малыша. Когда их ждать?169 просмотров
- Как использовать контрастный душ для похудения?321 просмотр
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- Диета Минус 7 кг за неделю247 просмотров
- Диета при миоме матки243 просмотра
- Герефордская порода коров227 просмотров
- Иранские голуби261 просмотр
- Долларовое дерево246 просмотров
- Гелениум осенний215 просмотров
- Покраска сруба218 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Отличный автор! Екатерина справилась с отзывами очень быстро и качественно. И главное - всегда на связи. Благодарю и рекомендую! :)
Ответный отзыв
Диана - хороший заказчик, задание было поставлено чётко, понятно, на вопросы отвечала сразу же. Оплата своевременная. Рекомендую к работе.
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#698
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#204