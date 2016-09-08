Грамотные уникальные тексты

Написание текстов различной тематики. Качество, грамотность, выдержанность стиля и уникальность.

Каждый мой текст - не просто набор слов, это плод моего творчества. Я люблю свою работу и отдаюсь ей на все 100%!

Профессиональные навыки:

- владение русским, украинским, английским языками,

- высокая степень грамотности,

- универсальность в письме (тексты различных тематик и жанров),

- большой словарный запас,

- быстрый поиск и обработка информации,

- умение слушать своего клиента,

- внимание к деталям,

- ответственность,

- пунктуальность,

- творческое мышление.

Оплата – Webmoney (WMZ, WMR, WMU), карта ПриватБанк, ЯД.