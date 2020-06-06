Здравствуйте! Нужно оперативно написать примерно 100-200 текстов для сайта со вставкой ключевых слов. Уникальность от 95%. Тематика учебный центр. Жду информации по стоимости за 1тыс бп и объемы в день, которые готовы писать.
Рекламный пост
Требуется рекламный пост для канала в телеграме, посвященный английской тематике.
Цель поста - максимальная конверсия пользователей.
Заявки фрилансеров
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