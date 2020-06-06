Рекламный пост

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок517 просмотров

﻿Требуется рекламный пост для канала в телеграме, посвященный английской тематике.

Цель поста - максимальная конверсия пользователей.

5 лет назад
lalka88
Михаил 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Олег
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
12 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Константин
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Магда
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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