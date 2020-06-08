подготовить 2000т обьявлений для авто загрузги на авито тематика автозапчасти
Копирайт для рекламного ролика 300 симв
Нужно 3 варианта одного текста по 300-350 символов с пробелами.
Пример прикрепил.
Данные для нового текста дам, тематика - реклама.
Сроки - вечер понедельника.
Рассматриваю предложения в районе 500 рублей.
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Добавил пример в виде картинки, если doc не откроется
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