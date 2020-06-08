Копирайт для рекламного ролика 300 симв

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Завершен15 заявок743 просмотра

Нужно 3 варианта одного текста по 300-350 символов с пробелами.

Пример прикрепил.

Данные для нового текста дам, тематика - реклама.

Сроки - вечер понедельника.

Рассматриваю предложения в районе 500 рублей.

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Добавил пример в виде картинки, если doc не откроется

5 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Кроме того, что всё по тз и в срок, так еще и тексты получились интереснее и круче, чем я ожидал! Только положительные эмоции! От результата и сотрудничества. Екатерина! Спасибо за работу!
Просто в восторге от сотрудничества, всегда бы так) Мгновенная предоплата и фидбек, подробные вводные данные. Все по делу. И общаться тоже было очень приятно. Спасибо! Однозначно рекомендую. С удовольствием повторила бы сотрудничество)
dariabram
Дарья 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$8
1 день
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Было очень приятно работать, очень понятное, четкое ТЗ и своевременная оплата, спасибо!
ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
1 день
Хорошая цена и сдача раньше срока! Арина! Успехов в вашем творчестве и хороших заказчиков!
Рекомендую к сотрудничества, все прошло идеально!
sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
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Спасибо за приятное сотрудничество, четкую и максимально подробную постановку задачи и оплату в срок) С удовольствием поработаю с вами еще раз в будущем

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