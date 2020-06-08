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Написать 2 статьи для яндекс дзена на тему недвижимости
Для канала яндекс.дзена, который посвящен недвижимости нужно написать 2 статьи.
Первая статья должна касаться актуальных инфоповодов по теме недвижимости (новостройки, ипотека, снижение и повышение цен, пандемия и т.д.
Вторая статья должна быть посвящена жизненному опыту, то есть от лица пользователя нужно рассказать о недвижимости. Например, как я искал квартиру для аренды, как я выбирал квартиру в новостройке и т.д. (рассматривать нужно Москву или Санкт-Петербург).
Задача статей – привлечь новых посетителей на канал, увеличить аудиторию, кол-во показов в ленте и дочитывания, чтобы пользователи не просто посмотрели статью, а прочитали, оставили комментарий, поделились статьей.
Кол-во символов в статьях – от 3000 до 5000.
Уникальность – 100%.
Срок от 3 до 5 дней.
В статьях обязательно должны быть подзаголовки, фотографии/картинки (размеры не менее 1200х800
Рассматриваем заявки тех исполнителей, которые реально имеют опыт написания статей по недвижимости, и опыт написания статей в яндекс дзене. Очень приветствуется портфолио.
Укажите свою цену за 1000 збп. Оплата по факту, после получения и проверки статьи.
Заявки фрилансеров
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