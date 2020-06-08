Нужно 70 отзывов

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Закрыт27 заявок1013 просмотров

Нужно написать 70 коротких осмысленных отзывов на сайт (без регистрации)

1 отзыв = 200-300 зн с пробелами

Просьба: ТЗ короткое (во вложении), указывайте стоимость за работу после прочтения ТЗ

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5 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
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Заявки фрилансеров

Елена
 
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Елена
 
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#1
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33 года
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Громов
 
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