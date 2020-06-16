Написать статью на тему недвижимость

$12
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Завершен5 заявок564 просмотра

Сделать качественный копирайтинг на тему: Как сдать свою квартиру в аренду?

Объем 6000 збп. Бюджет 300 грн. Срок до 16.06.2020. Более подробно в ТЗ.

5 лет назад
Nedviga-pro
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$15
4 дня
Все согласно ТЗ и в срок. Рекомендую!
Всё хорошо! Спасибо за очередное доверие.

Заявки фрилансеров

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