Текст в блог

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Евгения, здравствуйте! Понравился ваш профиль. 

Нам необходимо написать уникальный текст для блога: https://selectel.ru/blog/. Хотим обратиться к вам. 

Тема: OAuth 2 

Объем до 6 страниц. 

Важно писать понятным языком, уметь объяснять сложные технические вещи. Аудитория блога разная — есть те, кто хорошо разбираются в терминах, есть те, кому нужно больше пояснений. Важно удовлетворить обе группы читателей. 

В тексте рассказать о OAuth 2 и о том, как с ней работать.

Текст должен быть выполнен с учетом seo (ТЗ в приложении).

По оплате можем договориться. 

Сроки выполнения — до 17 июня (сроки обговариваются).

5 лет назад
guest_15916849158061
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгения
 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
197 отзывов
5 лет назад

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