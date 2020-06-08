Для корпоративного сайта Уральского промышленного завода (https://upzavod.ru/) требуется вести корпоративный блог на тему металлообработки изделий и деталей. Речь идет о фрезерных, токарных и сварочных операциях. Блог должен быть на максимально профессиональном языке, поскольку его основная ...
Текст в блог
Евгения, здравствуйте! Понравился ваш профиль.
Нам необходимо написать уникальный текст для блога: https://selectel.ru/blog/. Хотим обратиться к вам.
Тема: OAuth 2
Объем до 6 страниц.
Важно писать понятным языком, уметь объяснять сложные технические вещи. Аудитория блога разная — есть те, кто хорошо разбираются в терминах, есть те, кому нужно больше пояснений. Важно удовлетворить обе группы читателей.
В тексте рассказать о OAuth 2 и о том, как с ней работать.
Текст должен быть выполнен с учетом seo (ТЗ в приложении).
По оплате можем договориться.
Сроки выполнения — до 17 июня (сроки обговариваются).
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