Текст в блог

Евгения, здравствуйте! Понравился ваш профиль.

Нам необходимо написать уникальный текст для блога: https://selectel.ru/blog/. Хотим обратиться к вам.

Тема: OAuth 2

Объем до 6 страниц.

Важно писать понятным языком, уметь объяснять сложные технические вещи. Аудитория блога разная — есть те, кто хорошо разбираются в терминах, есть те, кому нужно больше пояснений. Важно удовлетворить обе группы читателей.

В тексте рассказать о OAuth 2 и о том, как с ней работать.

Текст должен быть выполнен с учетом seo (ТЗ в приложении).

По оплате можем договориться.

Сроки выполнения — до 17 июня (сроки обговариваются).