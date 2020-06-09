14000 символов копирайт

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Завершен1 заявка168 просмотров

Необходимо написать 5 текстов тематики браузерных онлайн игр.

Тексты должны быть интересны читателям, и оптимизированны для поисковых систем по списку параметров.

подробности в ТЗ

5 лет назад
bossares
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$63
5 дней
Escrow
Работа выполнена отлично, большое спасибо!
Как обычно - всё отлично! Большое спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
ТОП-10
Копирайтинг

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