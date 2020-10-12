kassy_22

Анна kassy_22

 
42 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придётся трудиться ни одного дня в жизни.

Я—начинающий копирайтер. Но пусть вас это не пугает. Зато я люблю и умею писать интересные и качественные тексты.  Пишу тексты различной тематики. Легко подстраиваюсь под нужный стиль изложения, учитывая ваши пожелания. 

Имею опыт в написании статей по следующим категориям:

-описание услуг различных фирм;

-устранение неисправностей бытовой техники;

-сад, огород, ландшафтный дизайн;

-рецепты;

- инструкция к лекарственным препаратам;

Портфолио

Отзывы заказчиков

bolgarka_ukr
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
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все ок, рекомендую!
Четко поставленные задачи, быстрая оплата. рекомендую
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