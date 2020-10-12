Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придётся трудиться ни одного дня в жизни.

Я—начинающий копирайтер. Но пусть вас это не пугает. Зато я люблю и умею писать интересные и качественные тексты. Пишу тексты различной тематики. Легко подстраиваюсь под нужный стиль изложения, учитывая ваши пожелания.

Имею опыт в написании статей по следующим категориям:

-описание услуг различных фирм;

-устранение неисправностей бытовой техники;

-сад, огород, ландшафтный дизайн;

-рецепты;

- инструкция к лекарственным препаратам;