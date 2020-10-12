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Я—начинающий копирайтер. Но пусть вас это не пугает. Зато я люблю и умею писать интересные и качественные тексты. Пишу тексты различной тематики. Легко подстраиваюсь под нужный стиль изложения, учитывая ваши пожелания.
Имею опыт в написании статей по следующим категориям:
-описание услуг различных фирм;
-устранение неисправностей бытовой техники;
-сад, огород, ландшафтный дизайн;
-рецепты;
- инструкция к лекарственным препаратам;
Портфолио
- Ожирение, его последствия и причины108 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
все ок, рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи, быстрая оплата. рекомендую