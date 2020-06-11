Написать 20 текстов

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$25
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Завершен13 заявок334 просмотра

Тематика работы: "Вывоз снега", подробности в личку. 

5 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Maryna1991
Марина 
34 года
6 лет в сервисе
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5 лет назад
12 отзывов
5 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель! Вникает самостоятельно в тему, пишет четко и по делу. Спасибо за работу и своевременную помощь!
Хороший заказчик. Оплата вовремя.

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