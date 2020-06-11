Написать 20 текстов

Задача: написать информативные, уникальные и грамотные тексты для основных разделов сайта:1. О компании;2. Информация для клиентов;3. О продукте;4 информация о нашем подходе, как мы работаем;4. контакт (минимум тексты, чтобы показать как с нами связаться)Требования к ...