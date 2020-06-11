Требуется выполнить описания товаров для сайта. Тексты не сложные, но работа срочная. Если готовы приступить прямо сейчас, то оставляйте отклик. Объем большой, сколько сможете сделать, столько оплачивается. 1000 зпб - 50 рублей. Прошу откликаться только ...
Написать тексты для сайта
Тексты для страниц о нас, доставка, оплата и т.д. Более подробно скину в ЛС, Телеграм, Скайп. ТЗ есть. Если нужно я все уточню. ТЗ прикрепляю.
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