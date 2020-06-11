Написать тексты для сайта

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Завершен9 заявок653 просмотра

Тексты для страниц о нас, доставка, оплата и т.д. Более подробно скину в ЛС, Телеграм, Скайп. ТЗ есть. Если нужно я все уточню. ТЗ прикрепляю.

5 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

MaggieTheCat
Ольга 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$2
2 дня
Escrow
Все очень хорошо. Тексты понравились. Будем работать еще. Работа выполнена почти моментально.
Спасибо Глебу за четкое ТЗ и коммуникабельность. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Катерина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
MaggieTheCat
Ольга 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад
Максим
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Громов
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Галина
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
168 отзывов
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
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