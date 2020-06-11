Копирайт/рерайт толкование сленгов и иностранных слов

Всем доброго времени суток.

Есть достаточно нестандартное задание, сделать расшифровку 500 слов сленгов. Пару нюансов про задание.

1. От слова к слову объем толкования может отличаться. Для ярко выраженных сленгов (пример - “рофлить”, “лол” и т.п.) - это скорее маленький объем (до 250 символов), для более-менее общих слов (пример - “скриншот”, “фишинг” и т.п.) - это средний объем (250-1000 символов). Отсюда требования к объему контенту - от 250 до 1000 символов.

2. Тексты должны быть уникальными. Уникальность по сервисам проверки уникальности - 80-90%.

3. Идеальный способ написания толкования - прочли несколько источников, переварили и от себя отписали.

По стоимости и срокам все обсуждаемо.

Буду ждать откликов и желательно с примерами толкования слова "что такое e-mail" (буквально 200-250 символов можно сделать для этого слова). Это сильно повысит шансы быть выбранным на данный проект.

Благодарю за внимание.