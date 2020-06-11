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Составить текст для 2-х сертификатов
Для редакции (https://psj.ru/) нужны тексты двух бланков сертификатов.
Примеры:
https://yandex.ru/collections/card/5ed7abbd02840c65cd4b8cb0/
https://yandex.ru/collections/card/5ed7accd242bca8a1a7b3c12/
https://yandex.ru/collections/card/5ed7ac1b37628b36c966c1f3/
https://yandex.ru/collections/card/5ed7abfb30011cf9323d6dc0/
Тематика:
1-й сертификат - сертификат Автора: редакция выдаёт автору, авторские материалы которого публикуются на сайте.
2-й сертификат - сертификат Экспертов: редакция выдаёт эксперту, который является экспертом в некоторой области, который даёт свои комментарии в отношении отдельных событий, мероприятий, проишествий и делится экспертным мнением в некоторой области.
Примеры информационных блоков прилоджены в документе со скриншотами и комментариями к ним в:
https://docs.google.com/document/d/1JGJUqfDtyj7zQB7PkUATm3uviut9svqH6zxcWKdvZjw/edit?usp=sharing
Нужно составить 3 текстовки для 1,2 и 4 информационных блоков, чтобы всё звучало солидно, в едином стиле.
Специалисты, которым выдаются сертификаты это образованные люди, некоторые пишут научные работы, некоторые ведут активную журналистскую деятельность в сфере сферы безопасности. Текст должен подчеркивать значимость человека, значимость того, что он настоящий профессионал своего дела, поэтому редакция выбрала его и сотрудничает именно с ним. За то, что он вносит свой активный вклад в улучшение той сферы (отрасли) в которой он работает.
Но при этом, это не грамота, а именно сертификат, который подтверждает его статус как автора / эксперта, его если можно так сказать, квалификацию, то что мы как профильное издание в сфере негосударственной сферы безопасности выбрали его именно за профессиональные достижения, качества.
Текст нужен сегодня для обоих бланков, текста немного.
Прошу в откликах оставить цены и когда готовы приступить.
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