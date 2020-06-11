Нужен человек котрый будет писать статьи для сайта по продаже женской одежды.. Нужно написать тексты к категориям типа женская одежда, куртки, платья, футболки и тд..
Нужен копирайтер для написания пакета текстов: украшения,аксессуары...
Добрый День Коллеги.
Нужен копирайтер с Украины по написанию пакета из 50 SEO текстов по семантике по следующим темам: украшения, аксессуары, мебель и быт, предметы искусства.
- Если есть опыт предлагайте примеры работ.
Инструкция простая, ключевые SEO запросы, LSI фразы и по каждой из категорий свои небольшие дополнения/уточнения. Важно соблюсти логику, правильно использовать ключевые слова.
Платим по 25 грн за 1к символов, для каждой из текстов свое количество символов и условия (в основном это тексты по 2к, 4к и 6к символов, пара по 8к символов)
Дополнительно: уникальность контента и вода проверяю через Адвето и ТекстРу.
Тексты что будут написаны будут перечитаны и очень важно соблюдать логику и здравый смысл :)
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