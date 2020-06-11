Нужен копирайтер для написания пакета текстов: украшения,аксессуары...

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Закрыт28 заявок1210 просмотров

Добрый День Коллеги.

Нужен копирайтер с Украины по написанию пакета из 50 SEO текстов по семантике по следующим темам: украшения, аксессуары, мебель и быт, предметы искусства.

- Если есть опыт предлагайте примеры работ.

Инструкция простая, ключевые SEO запросы, LSI фразы и по каждой из категорий свои небольшие дополнения/уточнения. Важно соблюсти логику, правильно использовать ключевые слова.

Платим по 25 грн за 1к символов, для каждой из текстов свое количество символов и условия (в основном это тексты по 2к, 4к и 6к символов, пара по 8к символов)

Дополнительно: уникальность контента и вода проверяю через Адвето и ТекстРу.

Тексты что будут написаны будут перечитаны и очень важно соблюдать логику и здравый смысл :)

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