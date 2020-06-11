Краткие тексты по группе товаров (сайдинг)

Нужны тексты по 750 символов, кратко описывающие группу товаров. Группы товаров - это будут подборки моделей сайдинга, схожие по каким-то характеристикам. Примерно 30-40 подборок будет. Указывайте, пожалуйста, стоимость в рублях за 1000 символов. Оплата по факту выполнения. Не срочно.