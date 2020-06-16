Статьи для блога на сайт свадебного салона

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок726 просмотров

Нужны качественные статьи для блога на сайт свадебного салона. Хотелось бы поработать с копирайтером у которого есть опыт написания статей в fashion тематике. 

Написание статей
5 лет назад
VGelo
Олег 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Качественное написание статьи, раньше оговоренного срока и вообще очень приятный исполнитель! Рекомендую!
Рекомендую данного заказчика всем исполнителям) Подробная постановка задачи, приятная коммуникация и оплата в срок. С радостью поработаю еще. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Ольга
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
105 отзывов
5 лет назад
Марина
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
264 отзыва
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Анна
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад