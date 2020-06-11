Написать несколько историй на тему шоу "Холостяки"

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Закрыт12 заявок636 просмотров

6 рассказов, каждый по 8-10 тысяч знаков

Чтобы героиня выбирала, страдала, радовалась

А женщины, которые читают сопереживали :)

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