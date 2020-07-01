Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный красоте и здоровью. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным текстом перед тем как подавать заявку на вакансию. ...
Написать текст
Написать кулинарное приветствие на сайте доставки. Цена 550 р.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг58 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Просьба отвечать только ЗДЕСЬ! Не звонить на номер на сайте и не писать на почту! Задача: Нужно написать ТЗ (для дизайнера оформителя обложек и контент мейкеров) на изначальное оформление профилей + подготвку 12-15 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать сочинение на тему создания мебельного производства супружеской паройКопирайтинг21 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $1
Тематика: Мотоциклы и ретро-мото. -Пишем от первого лица. -Нужна только полезная информация, краткая и по делу, не лейте воду, вводные конструкции не нужны. -Найдите действительно что-то интересное и необычное. -Не нужно ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны качественные статьи для блога на сайт свадебного салона. Хотелось бы поработать с копирайтером у которого есть опыт написания статей в fashion тематике.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
На основании характеристик и фотографий, нужно составить уникальное описание верхней одежды длякарточек товаров интернет магазина. Тестовый контент высылаю при первом обращении.Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны отзывы на сайте - Оплата 5 грн за отзыв - Отзыв позитивный, около 1 небольшого предложения - Скрин по факту оплата - Только для Украины - Для подтверждения номера ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
6 рассказов, каждый по 8-10 тысяч знаков Чтобы героиня выбирала, страдала, радовалась А женщины, которые читают сопереживали :)Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад