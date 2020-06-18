Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный красоте и здоровью. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным текстом перед тем как подавать заявку на вакансию. ...
Написать статью на тему “jednoręki bandyta”
Основные требования:
- Текст должен быть естественным, не допускается неестественное вписывание ключевых слов, фраз в текст.
- Длина текста 11000 - 11500 символов с использованием списков и форматирования.
- Текст должен содержать подзаголовки в которых должна быть описана суть последующего текста.
- Текст должен быть разделен на абзацы по 300 - 700 символов.
- Ключевые слова, фразы должны быть равномерно распределены по всему тексту - не должно быть большой концентрации одного и того же слова в одном абзаце (Не Заспамливать).
- Ключевые слова в тексте необходимо выделить жирным шрифтом.
- Уникальность текста должна составлять не менее 95%, водность текста не превышать показатель 15%, показатель заспамленности не должен быть выше 55% – данные по сервису text.ru
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Текст должен быть структурирован, содержать списки и форматирование, в тексте должно быть:
- Заголовок H2 - 6 шт
- Заголовок H3 - 5 шт
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