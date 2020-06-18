Написать статью на тему “jednor&#281;ki bandyta”

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Завершен1 заявка158 просмотров

Основные требования:

  • Текст должен быть естественным, не допускается неестественное вписывание ключевых слов, фраз в текст.
  • Длина текста 11000 - 11500 символов с использованием списков и форматирования.
  • Текст должен содержать подзаголовки в которых должна быть описана суть последующего текста.
  • Текст должен быть разделен на абзацы по 300 - 700 символов.
  • Ключевые слова, фразы должны быть равномерно распределены по всему тексту - не должно быть большой концентрации одного и того же слова в одном абзаце (Не Заспамливать).
  • Ключевые слова в тексте необходимо выделить жирным шрифтом.
  • Уникальность текста должна составлять не менее 95%, водность текста не превышать показатель 15%, показатель заспамленности не должен быть выше 55% –  данные по сервису text.ru
Ключевые слова для текста:

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Слова и словосочетания в прямом вхождении использовать согласно рекомендаций:

  • jednoręki bandyta - 19 раз
В остальных случаях можно склонять и разбавлять.

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Структура текста:

Текст должен быть структурирован, содержать списки и форматирование, в тексте должно быть:

  • Заголовок H2 - 6 шт
  • Заголовок H3 - 5 шт
5 лет назад
DM_Texter
Дмитрий 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
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Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад