Копирайтер блога о красоте и здоровье

﻿Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный красоте и здоровью.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным текстом перед тем как подавать заявку на вакансию.

В основном нужно будет писать статьи на 4000-7000 символов по темам ухода за волосами, кожей и телом, народная медицина, косметология, косметические и медицинские средства, физиология, полезное питание и БАДЫ.

Обязательно наличие навыков копирайтинга и опыт работы с написанием статей по ключевым фразам.

Желательно чтобы было соответствующее образование или хобби.

Грамотное и структурное изложение мыслей без воды.

Умение составлять логичную и последовательную структуру текста исходя из темы статьи.

!!!(это окончательная цена на первые 1-2 месяца. Прошу не предлагать в заявке свою цену)

В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется.

ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 5-15 штук в месяц с размером 4000–7000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе интернет-бизнеса по направлению блоггинга.

Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы

и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.

Спасибо! Жду ваших предложений.