Добрый День Коллеги. Нужен копирайтер с Украины по написанию пакета из 50 SEO текстов по семантике по следующим темам: украшения, аксессуары, мебель и быт, предметы искусства. - Если есть опыт предлагайте примеры работ. ...
Копирайтер блога о красоте и здоровье
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог посвященный красоте и здоровью.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным текстом перед тем как подавать заявку на вакансию.
В основном нужно будет писать статьи на 4000-7000 символов по темам ухода за волосами, кожей и телом, народная медицина, косметология, косметические и медицинские средства, физиология, полезное питание и БАДЫ.
- Обязательно наличие навыков копирайтинга и опыт работы с написанием статей по ключевым фразам.
- Желательно чтобы было соответствующее образование или хобби.
- Грамотное и структурное изложение мыслей без воды.
- Умение составлять логичную и последовательную структуру текста исходя из темы статьи.
В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется.
ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 5-15 штук в месяц с размером 4000–7000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе интернет-бизнеса по направлению блоггинга.
Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы
и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.
Спасибо! Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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