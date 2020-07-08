Добрый День Коллеги. Нужен копирайтер с Украины по написанию пакета из 50 SEO текстов по семантике по следующим темам: украшения, аксессуары, мебель и быт, предметы искусства. - Если есть опыт предлагайте примеры работ. ...
Первичная SMM упаковка производственной компании
Просьба отвечать только ЗДЕСЬ! Не звонить на номер на сайте и не писать на почту!
Задача: Нужно написать ТЗ (для дизайнера оформителя обложек и контент мейкеров) на изначальное оформление профилей + подготвку 12-15 публикаций в: инстаграм (15) / фб (12-15) / ютюб (мин 4 макс 6 роликов + сторисы как в инсте)
Продукт: https://mk-polymer.ru/ - материал, полимерные гранулы для производства конечных изделий
Суть: есть предварительный список рубрик / жанров постов. На текущий момент это:
- Обучение (Сюда - часть научки)
- Развлечение (Общая инфа про рынок и тот контент, который может быть полезен дистрибам, технологам и прочим контрагентам)
- Вовлечение (в дискуссию по какому-то вопросу или просто "перекличка")
- Продажи (Говорим какие мы крутые почему стоит работать с нами)
- Новости (Брендовые статьи, и немного научка)
- Товарные тематики:
- Спецкабель (Шахтный / для агрессивных сред / Герметизированный)
- Морозостойкий гибкий кабель
- Гибкий силовой и ВВ кабель
- Экранированные кабели связи, монтажные и ВВ кабели
- Про термостойкость и пожаропрочность кабелей (любых)
- Антистатические материалы: в применении к кабельной промышленности, в полах, в приборостроении - крч любая фишка, где можно применять наши токопроводящие ТЭПы
- Про уплотнительные кольца - замена резины на ЭПР - про гост / ТУ и снижение издержек
- Про другие уплотнители (где при ТЭП и ЭПРы)
- Про шланги из обычных материалов и из наших - в чем плюсы
- Про обувные полимеры и компаунды
- Про композиты для ручек инструмента и толстостенных изделий
- Про игрушки
- Про компаунды в авто индустрии: сайлент-блоки, прим. в системах ABS, авто проводка, коврики, брызговики
- Посты и ролики о компании: новости / НИРы / о нашем производстве / распродажи / выведение новых продуктов (в статус прототипа или в статус продакшена) / новые партнерства - по сути то, что публичные компании льют на свой твиттер
- Про экологию, вторичную переработку, про эволюцию композитов и взаимозаменяемость различных материалов
- ХЗ но по любому можно придумать что то ещё
Как планируется развивать профили:
- Первичное оформление (в рамках этой задачи, сделать обложки, актуальные сторисы, описание профилей и первые посты / видосы чтобы профиль просто был не пустой). Пригласить туда весь первый круг друзей и колллег.
- Потихоньку натаскивать туда трафик:
- затащить текущих партнеров и постоянных покупателей просто приглашенииями
- После заполнения заявки переадресовывать всех на ютюб
- Запустить таргет на самых целевиков посмотреть подписки
- После залива каждых 15-30 человек выкатывать пост + цепочку сторис но:
- не реже чем раз в два три дня и
- не чаще чем раз в день для инсты / фб и не чаше 1 ролика в неделю для ютюба
Композиционно, общие моменты, которых нужно придерживаться относительно того, как и в каком порядке все должно выкладываться:
А. По каждой теме должна быть смысловая цепочка из 3-4 постов про одну ТЕМУ (например, греющий кабель), но в разных РУБРИКАХ (ЖАНРАХ). Пример:
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ КОЛОНКИ, прощупывание путем запуска Поста на ВОВЛЕЧЕНИЕ. Например опрос "а кому интересно узнать / слышали ли что то .. / что думаете про ..." = и посмотреть на ER этого поста и сторисов. Если высоки, то тему стоит развивать. Если нет, то забиваем перекрываем развлечением и переходим к другому продукту. Если же нет, то через 2-4 поста следующий шаг:
- НАЧАЛО ТЕМЫ / ОБУЧЕНИЕ: Как перейти на полимерный композит и сэкономить на издержках?
- Развлечение (чуть более лайт и короткая версия поста про тему, чем было в обучении - просто чтобы не забывали про существование такой темы, и посеянная первыми двумя постами мыль продолжала висеть в голове)
- ПОТОМ: можно здесь Вовлечение (какой нибудь опросник для экспертов)
- В ЗАВЕРШЕНИЕ контентной воронки: продающий пост на эту тему и закрыть на бесплатный аудит тех процесса
https://docs.google.com/document/d/1e_fOy3QgjkMvGD4NRNxP9O2HALpT-ktfG60clBkDeEA/edit#heading=h.znecqboje8q
В. Всегда параллельно идет несколько ТЕМАТИК (от 3 до 6) и по ним идут посты из разных РУБРИК (Жанров). следим за тем, чтобы продающего контента было не более 20% / обучалок (лонгридов) + новости - не более 40-50%, и остальное - это опросники / простая развлекуха. ЧТобы ожновоеменно не было подрят 4 развлекательных поста, каждую тему "начинаем" чуть позже другой или "тянем" с развитием. Чтобы выглядело органично и интересно было по залипать в таком профиле
Г. Классическим образом ротируем визуалы в инстаграме:
понятно что примеры приведены с личного профиля, но должна быть предложена какая-то проговоренная логика относительно визуалов
--
Что нужно на выходе:
Текстовые материалы:
- Список # тегов (аналог сем ядра только упрощенное и более размытое)
(общее облаков, сделать на основе целевых ключей + высокочастотных, на которые могут быть подписаны представители ЦА)
- Финальный Список рубрик
- Список тем про что писать
- Список ЧЕРНОВИКОВ для конкретных публикаций:
- Далее, проводим отбор того, про что клиент во состоянии в принципе быстро предоставить контент, и из этих тематик уже формируем черновик контент плана для всех трех соц сетей.
(мб дополнить изначальный какими-то идеями или примерами)
не заголовки постов, в а принципе - чтобы было что ротировать что не писать про одно и то же и в едином стиле
(от 20 до 30 с учетом того, что всего на выходе нужно 15 уникальных публикаций, и они в разных соц сетях могут быть одинаковые, просто переоформленные):
Из предыдущих двух пунктов сделать "заголовок поста и кратко про что он должен быть".
- Описание для профилей со смайликами
- Актуальные сторисы (итоговые тексты) - это как правило урезанный вариант "о нас", "контакты" вперемешку с расширенным вариантом УТП
- Там, где клиент выберет именно снимать, а не писать - накидать примеры и кратко "как начать, про сто упомянуть и главное - как закончить, на что закрывать по итогу" - снимают и монтируют они сами, мы только формируем посты и редачим перед выкладкой тексты
- Обложки и аватарки для профилей
- Обложки для постов с надписями
- Общий мастер шаблон для поста с нужным пресетом цвета
--
Бюджет на создание рубрикатора - чисто ТЗ шек постов и скелета с тематиками: 5 000р
Остальные суммы пришлю в личку выбранному кандидату и откроем новые Сделки после утверждения рубрикатора и списка из 30 тем постов/видосов с кратким комментарием.
Далее - вне этого ТЗ - разработка плана привлечение трафика на профиль и дальнейшее ведение / администрирование.
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