Статьи для проект

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка179 просмотров

7 статей по 1000 сим + краткое описание 200 сим.

+Приемущество

5 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

dashcrush
Дарья 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
$16
9 дней
Все отлично
ТЗ понятное, оплата вовремя, как и в прошлый раз. Продолжаем сотрудничать

Заявки фрилансеров

dashcrush
Дарья 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад