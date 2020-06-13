Написать посты для Инстаграм

Нужно написать 2-3 поста в Инстаграм на тему здорового образа жизни. Посты должны включать в себя познавательную и интересную информацию, а также возможность для коммуникации с аудиторией в комментариях (то есть задать вопросы, предложить обсуждение и т.д.)

Срок - сегодня до 9 вечера