Написать посты для Инстаграм

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Закрыт34 заявки1037 просмотров

Нужно написать 2-3 поста в Инстаграм на тему здорового образа жизни. Посты должны включать в себя познавательную и интересную информацию, а также возможность для коммуникации с аудиторией в комментариях (то есть задать вопросы, предложить обсуждение и т.д.)

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