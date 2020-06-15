В связи с расширением ищем копирайтера на английском языке в штат (удаленно). Фулл-тайм, 10-19 GMT+2, KPI. Стабильная и высокая з/п (зависит от вашего уровня).
Копирайтер
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог посвященный здоровью.
В основном нужно будет писать статьи на тему прыщей, угрей, акне, фурункулах и т.д. Очень часто нужно будет писать про методы/средства лечения, причины их появления.
Желательно чтобы было знание дерматологии или вы хотя бы разбирались в теме прыщей.
Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 15-20 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно будут дополнительные премии и вознаграждения.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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