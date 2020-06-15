Копирайтер

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный здоровью.

В основном нужно будет писать статьи на тему прыщей, угрей, акне, фурункулах и т.д. Очень часто нужно будет писать про методы/средства лечения, причины их появления.

Желательно чтобы было знание дерматологии или вы хотя бы разбирались в теме прыщей.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 15-20 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно будут дополнительные премии и вознаграждения.

Спасибо! Жду ваших предложений.