Написать продающий текст на Авито в категории Лофт мебель

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Закрыт11 заявок825 просмотров

Всем привет, необходимо написать продающий текст и красиво оформить на Авито в категории мебель, вот ссылка на моё объявление https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/konsol_loft_1949752888, в дальнейшем все кроме центральной части где описание товара, будет использоваться как шаблон. продукт позиционируется как премиальный.

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