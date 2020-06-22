Написание информационных статей на тему металлопроката

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Завершен4 заявки277 просмотров

Подробное ТЗ в л.с.

Написание статей
5 лет назад
Paster017
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$75
1 день
Escrow
Тексты написаны хорошо и вовремя, спасибо за работу!
Большое спасибо за новый заказ!

Заявки фрилансеров

Галина
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
168 отзывов
5 лет назад
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15 лет в сервисе
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121 отзыв
5 лет назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
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