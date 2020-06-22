Необходимо написать 10 текстов для сайта, регион Австрия. Язык: немецкий, с особенностями для Австрии. Требования к текстам: - 100% оригинальность; - австрийские особенности языка; - размер до 2500 символов; ...
Написание информационных статей на тему металлопроката
Подробное ТЗ в л.с.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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