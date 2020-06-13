Всем привет, необходимо написать продающий текст и красиво оформить на Авито в категории мебель, вот ссылка на моё объявление https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/konsol_loft_1949752888, в дальнейшем все кроме центральной части где описание товара, будет использоваться как шаблон. продукт позиционируется ...
10 SEO текстов про элитную мебель, интерьер, дизайн
Нужно написать для начала 10 текстов для наращивания ссылочной массы сайта http://bit.ly/2NCeyVm :
пример ТЗ:
"Элитная мебель"
Уникальность: не менее 85%
Заспамленисть: до 60%
Вода: до 15% в text.ru
Тошнота: за словом в 3%
Академическая тошнота 6-9%, однокоренные слова считаем как одно (суммируем) по advego.ru/text/seo
В статье не должно быть 20% и более сплошных НЕ уникальных кусков текста.
Грамотность и стилистика: в тексте не должно быть грамматических, лексических ошибок, стилистически сложных конструкций, которые делают текст неудобным для восприятия.
Достоверность: в тексте не должно быть недостоверной информации и неточностей (фактических неточностей в соглашение уникальности), надо использовать несколько источников информации.
Структура (как оформить текст):
- вступление: до 400 знаков, емкое по содержанию, привлекая к чтению основного текста;
- абзацы по 3-6 предложений;
- смысловые подзаголовки h2-h3, должны быть равномерно расставлены, нужно использовать ключевые слова;
Нужно, чтобы текст имел хотя бы один из перечисленных ниже элементов:
не громоздкий списки (несколько нумерованных, маркированных списков, оптимальный максимум 5-6 позиций). Не вставлять ключи в списки
таблица небольшого размера (если в статье напрашивается)
логические выводы, подведение итога выше сказанного (отдельным абзацем)
Статью писать для Украины.
Желательно использовать ключевые слова “купить элитную мебель”, “дизайнерская мебель” “итальянская мебель” итд Язык статьи: русский
Количество символов без пробелов: 2500
цена за 10 статей 20$
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