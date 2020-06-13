10 SEO текстов про элитную мебель, интерьер, дизайн

Нужно написать для начала 10 текстов для наращивания ссылочной массы сайта http://bit.ly/2NCeyVm :

пример ТЗ:

"Элитная мебель"

Уникальность: не менее 85%

Заспамленисть: до 60%

Вода: до 15% в text.ru

Тошнота: за словом в 3%

Академическая тошнота 6-9%, однокоренные слова считаем как одно (суммируем) по advego.ru/text/seo

В статье не должно быть 20% и более сплошных НЕ уникальных кусков текста.

Грамотность и стилистика: в тексте не должно быть грамматических, лексических ошибок, стилистически сложных конструкций, которые делают текст неудобным для восприятия.

Достоверность: в тексте не должно быть недостоверной информации и неточностей (фактических неточностей в соглашение уникальности), надо использовать несколько источников информации.

Структура (как оформить текст):

- вступление: до 400 знаков, емкое по содержанию, привлекая к чтению основного текста;

- абзацы по 3-6 предложений;

- смысловые подзаголовки h2-h3, должны быть равномерно расставлены, нужно использовать ключевые слова;

Нужно, чтобы текст имел хотя бы один из перечисленных ниже элементов:

не громоздкий списки (несколько нумерованных, маркированных списков, оптимальный максимум 5-6 позиций). Не вставлять ключи в списки

таблица небольшого размера (если в статье напрашивается)

логические выводы, подведение итога выше сказанного (отдельным абзацем)

Статью писать для Украины.

Желательно использовать ключевые слова “купить элитную мебель”, “дизайнерская мебель” “итальянская мебель” итд Язык статьи: русский

Количество символов без пробелов: 2500

цена за 10 статей 20$