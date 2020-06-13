Подготовить 10 текстов для сайта - регион Австрия

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок604 просмотра

Необходимо написать 10 текстов для сайта, регион Австрия.

Язык: немецкий, с особенностями для Австрии.

Требования к текстам:

- 100% оригинальность;

- австрийские особенности языка;

- размер до 2500 символов;

- естественно вписанные ключевые фразы;

- текст для людей .

5 лет назад
Decu
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
42 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
5 лет назад