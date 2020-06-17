Написать оригинальную статью про https://begeton.com/

Впечатления от работы с Олегом неоднозначные. Никаких претензий к постановке задачи и оплате, большая претензия к дальнейшему взаимодействию. Во-первых, хотя сроки были оговорены заранее, Олег через каждые пару часов дёргал меня с вопросами, не сдам ли я ему уже готовый текст. Во-вторых, передав ему статью, я сказала: посмотрите пожалуйста, то ли это, что вам нужно, или нужно сделать иначе. Олег ответил: "Всё хорошо, спасибо". После чего написал в отзыве, что текст ему совершенно не понравился и в итоге он всё сделал сам. Если честно, оставил меня в недоумении. А, да, и назвал хамством мою просьбу не дёргать меня постоянно, сроки же обозначены.