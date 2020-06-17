Написать оригинальную статью про https://begeton.com/

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Завершен1 заявка314 просмотров

Нужна оригинальная статься про вот этот сервис 

https://begeton.com/promotion#company

https://begeton.com/promotion

https://begeton.com/

Статья - минимум 2000 без пробелов

Ну, конечно, желательно хвалебно и т.д 

Но стиль все же больше деловой. 

"Площадка для бизнеса, универсальный сервис сочетающий в себе лучшие функции и т.д"

5 лет назад
morizono
Олег 
53 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Откровенно говоря, ожидал как то большего. Всего 2000 знаков растянулись на полтора дня. Не очень приятное выдалось сотрудничество. Мария на мои вопросы откровенно хамила. Статья средненькая, такие пишут школьники. В процессе написал сам на 5000 знаков - вот за это можно поблагодарить Великанову, вынудила фактически сделать то, чего не хотелось. Итог - статья на троечку есть, написал ещё одну сам. Денег потрачено немного. Не рекомендую платить заранее, судя по всему, это существенно влияет на результат. Если вам не важны сроки и качество, то обращайтесь. В остальных случаях - пишите сами, будет быстрее и бесплатно, причем, не хуже.
Впечатления от работы с Олегом неоднозначные. Никаких претензий к постановке задачи и оплате, большая претензия к дальнейшему взаимодействию. Во-первых, хотя сроки были оговорены заранее, Олег через каждые пару часов дёргал меня с вопросами, не сдам ли я ему уже готовый текст. Во-вторых, передав ему статью, я сказала: посмотрите пожалуйста, то ли это, что вам нужно, или нужно сделать иначе. Олег ответил: "Всё хорошо, спасибо". После чего написал в отзыве, что текст ему совершенно не понравился и в итоге он всё сделал сам. Если честно, оставил меня в недоумении. А, да, и назвал хамством мою просьбу не дёргать меня постоянно, сроки же обозначены.

Заявки фрилансеров

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад