Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный здоровью. В основном нужно будет писать статьи на тему прыщей, угрей, акне, фурункулах и т.д. Очень часто ...
Написать оригинальную статью про https://begeton.com/
Нужна оригинальная статься про вот этот сервис
https://begeton.com/promotion#company
Статья - минимум 2000 без пробелов
Ну, конечно, желательно хвалебно и т.д
Но стиль все же больше деловой.
"Площадка для бизнеса, универсальный сервис сочетающий в себе лучшие функции и т.д"
Выбранный исполнитель
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