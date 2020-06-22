Написать текст для электронной книги

Ищу автора, писателя, копирайтера.

Нужен текст, статья для электронной книги по тематике: бодибилдинг. Каждая книга посвящена тренировки конкретной мышце. Сейчас нужен текст по тренировкам бицепсов. Материалы для текста можно брать из интернета, форумов, книг, специализированных источников. Нужна максимальная выжимка информации. Желательно иметь личный опыт тренировок, чтобы не писать не правду, которая встречается в интернете. Возможно немного перефразировав. Объем работы 10-15 страниц (Word). Редактировать и готовить материал к публикации не нужно (этим займётся другой человек). Нужен текст. Бюджет: до 2000. Выбираю по качеству предыдущих работ и цене.