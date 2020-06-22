Написать текст для электронной книги

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Завершен8 заявок502 просмотра

Ищу автора, писателя, копирайтера.

Нужен текст, статья для электронной книги по тематике: бодибилдинг. Каждая книга посвящена тренировки конкретной мышце. Сейчас нужен текст по тренировкам бицепсов. Материалы для текста можно брать из интернета, форумов, книг, специализированных источников. Нужна максимальная выжимка информации. Желательно иметь личный опыт тренировок, чтобы не писать не правду, которая встречается в интернете. Возможно немного перефразировав. Объем работы 10-15 страниц (Word). Редактировать и готовить материал к публикации не нужно (этим займётся другой человек). Нужен текст. Бюджет: до 2000. Выбираю по качеству предыдущих работ и цене.

5 лет назад
guest_15922841279031
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$29
3 дня
Escrow
Рекомендую автора! Отличные тексты, всё вовремя. Учитываются все пожелания и поправки. Спасибо, Ольга!
Остались только положительные впечатления от сотрудничества с заказчиком. Владимир знает, что ему нужно, четко формулирует пожелания, помогает в процессе внесения правок. Работали по безопасному платежу, оплата и проверка вовремя. Отдельное спасибо за доброжелательность!

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