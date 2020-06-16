Автоматизация объявлений в авито

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Закрыт1 заявка453 просмотра

1500шт

сайт есть, можно сделать выгрузку

но у авито свой формат, xml  и свои поля, поэтому обязательно опыт

5 лет назад
guest_1592379144461
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Заза
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад