Копитайтер

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Закрыт8 заявок300 просмотров

Требуется копирайтер

Для написания текстов, в интернет магазин с детскими вещами и игрушками.

Нужно будет писать 1 небольшой текст к фото для поста.

Число знаков в тексте до 500.

Оплата 50р за текст

5 лет назад
guest_15922981158339
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