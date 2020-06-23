Ищу автора, писателя, копирайтера. Нужен текст, статья для электронной книги по тематике: бодибилдинг. Каждая книга посвящена тренировки конкретной мышце. Сейчас нужен текст по тренировкам бицепсов. Материалы для текста можно брать из интернета, форумов, книг, ...
Написать текст для теоретической части диплома: интернет-маркетинг
Интересует отдельная теоретическая глава раскрывающая определения и сущность интернет-маркетинга, с указанием источников информации (!) объемом около 7 000 знаков. Стиль текста - обезличенный, научный.
Срок работы - сегодня.
Примеры текста отправлю.
В комментариях укажите стоимость.
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