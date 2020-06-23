Написать текст для теоретической части диплома: интернет-маркетинг

  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки287 просмотров

Интересует отдельная теоретическая глава раскрывающая определения и сущность интернет-маркетинга, с указанием источников информации (!) объемом около 7 000 знаков. Стиль текста - обезличенный, научный.

Срок работы - сегодня.

Примеры текста отправлю.

В комментариях укажите стоимость.

5 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$21
1 день
Ольга сдала работу раньше срока, качество текста высокое, все требования и условия соблюдены. Рекомендую!
Признательна за доверие и быструю проверку. Антон из тех заказчиков, с которыми хочется продолжить работу.

Заявки фрилансеров

Темиркан
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
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