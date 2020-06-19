Написать комментарий к статье

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Зарегистрироваться на сайте и написать осмысленный комментарий, не менее 300 збп.. Бюджет 30 грн. В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе.

5 лет назад
Nedviga-pro
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
5 лет назад
$3
1 день
Заказ был выполнен быстро и согласно требованиям. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Приятный заказчик. Все четко, без лишних времязатрат.

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Марина
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Марина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
Софья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Вероника
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Умарбек
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
5 лет назад

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