Статьи на юридическую тематику

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Закрыт27 заявок1596 просмотров

Здравствуйте!

Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог,посвященный праву. Желательно, чтобы вы разбирались в юридической тематике. Нужно написать 60 статей размером 3500 - 4000 знаков.

Плата 50 рублей за тысячу знаков. 

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.

Написание статей
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