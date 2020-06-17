Нужны грамотные структурированные тексты по строительным материалам. Задача описать товар и преимущества покупки в нашем интернет-магазине. Тексты должны быть структурированы (подзаголовки h2, h3, списки, сноски, перелинковка). Уникальность 100%, вода до 15%, заспамленность до 55%. ...
Статьи на юридическую тематику
Здравствуйте!
Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог,посвященный праву. Желательно, чтобы вы разбирались в юридической тематике. Нужно написать 60 статей размером 3500 - 4000 знаков.
Плата 50 рублей за тысячу знаков.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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