Копирайтер для проекта Сталкер

Ищем увлеченного фаната серии Сталкер, который способен свои мысли и ощущения от игры выразить в форме структурированного текста. Основные темы - рейтинги лучших модов, инструкции по установке и настройке игровых режимов.

Требования:

1. Ответственность. Сдача текста в четко оговоренные сроки.

2. Ежедневно быть на связи. Желательно иметь аккаунт в Telegram.

3. Умение грамотно излагать свои мысли. Все тексты информационного характера, излишней художественности быть не должно.

4. Умение делать скриншоты, подходящие под содержимое статьи.

5. Обязателен опыт игры в S.T.A.L.K.E.R, чтобы ориентироваться в теме статьи.

Нагрузка и оплата:

1. Средний объем статьи от 3000-8000 символов без пробелов.

2. Оплата за каждую итерацию по 3 статьи, первое время можно за каждую статью.

3. Оплата на карту для жителей Украины или на Webmoney для других стран.

4. Нагрузка - одна две статьи в неделю, возможно увеличение объемов.

Для дальнейшего сотрудничества необходимо заполнить форму:

https://docs.google.com/forms/d/1k0gPEYhvuSX7lAwJyz3Q_4VccQEd9kkvk_cS4k_Tmws/edit?usp=sharing