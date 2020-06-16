Копирайтер для проекта Сталкер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки819 просмотров

Ищем увлеченного фаната серии Сталкер, который способен свои мысли и ощущения от игры выразить в форме структурированного текста. Основные темы - рейтинги лучших модов, инструкции по установке и настройке игровых режимов.

Требования:

1. Ответственность. Сдача текста в четко оговоренные сроки.

2. Ежедневно быть на связи. Желательно иметь аккаунт в Telegram.

3. Умение грамотно излагать свои мысли. Все тексты информационного характера, излишней художественности быть не должно.

4. Умение делать скриншоты, подходящие под содержимое статьи.

5. Обязателен опыт игры в S.T.A.L.K.E.R, чтобы ориентироваться в теме статьи.

Нагрузка и оплата:

1. Средний объем статьи от 3000-8000 символов без пробелов.

2. Оплата за каждую итерацию по 3 статьи, первое время можно за каждую статью.

3. Оплата на карту для жителей Украины или на Webmoney для других стран.

4. Нагрузка - одна две статьи в неделю, возможно увеличение объемов.

Для дальнейшего сотрудничества необходимо заполнить форму:

https://docs.google.com/forms/d/1k0gPEYhvuSX7lAwJyz3Q_4VccQEd9kkvk_cS4k_Tmws/edit?usp=sharing

5 лет назад
polina_5987
Полина 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Ксения
 
36 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад

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