Английский текст написать русскими буквами

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Завершен7 заявок246 просмотров

Есть текст на английском языке

Нужно написать его русскими буквами для прочтения.

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5 лет назад
jukowandr1
Андрей 
31 год
6 лет в сервисе
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5 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
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2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
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Очень приятная коммуникация, всё быстро и чётко, спасибо.

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MariaV
Мария 
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