Статьи для сайта (удаления волос, фотоэпиляция и тд.)

Добрый день!

Нужно написать несколько статей на тему фотоэпиляции под СЕО запросы.

Статьи должны быть написаны с пользой для человека (сравнение, выводы, и тд)

Умение писать сео тексты, заголовки, и другие части статей но максимально очеловеченные.

Нужно провести анализ имеющихся статей, приборов, устройств для фотоэпиляции, технологии и тд.

Картинки для статьи найти или описать как они должны выглядеть по мнению копирайтера для илюстратора

или коллажа.

Присылайте примеры работа. С опытом в этой теме.

Статей пока 5 шт.

Срок 5 дней.