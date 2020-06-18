Статьи для сайта (удаления волос, фотоэпиляция и тд.)

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Закрыт17 заявок744 просмотра

Добрый день!

Нужно написать несколько статей на тему фотоэпиляции под СЕО запросы.

Статьи должны быть написаны с пользой для человека (сравнение, выводы, и тд)

Умение писать сео тексты, заголовки, и другие части статей но максимально очеловеченные.

Нужно провести анализ имеющихся статей, приборов, устройств для фотоэпиляции, технологии и тд.

Картинки для статьи найти или описать как они должны выглядеть по мнению копирайтера для илюстратора 

или коллажа.

 

Присылайте примеры работа. С опытом в этой теме.

Статей пока 5 шт. 

Срок 5 дней. 

5 лет назад
opry
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Заявки фрилансеров

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