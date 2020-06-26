Написать статью для сайта 7000 симв по рекламной тематике

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Завершен1 заявка124 просмотра

Подробности обсудим в личной переписке

5 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$35
6 дней
Escrow
Скажу как эксперт в нише, про которую статья - придраться не к чему! Отличная работа!
Иван рискует стать любимым заказчиком) Прекрасный подход к работе, приятное общение, быстрая проверка и оплата. Спасибо за интересный заказ, буду рада продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад

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