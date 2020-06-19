Тексты на тему техники

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Закрыт13 заявок775 просмотров

Нужен автор для 50 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. Также от автора требуется:

1) Грамотное составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников).

2) Размещение текстов на WordPress сайте​.​

Оплата 55 руб за 1к символов без пробелов.

WordPress
5 лет назад
purplemedley
Даниил 
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Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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