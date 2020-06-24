Данная работа подойдет для начинающих копирайтеров, а также для людей желающих подзаработать. Есть работа, по написанию статей. Размер зависит от вашего полета мысли: 1000, 2000 или 3000 знаков. 3 разных тематики, следовательно 3 разных ...
Написать обзоры игор на польском языке
Основные требования:
- Объем от 2500 символов
- Уникальность не ниже 95% по https://text.ru/
- Текст должен быть разделён на абзацы и иметь подзаголовки
- Текст должен быть написан для людей и легко читаться.
- В тексте должны быть указаны реальные данные о игре, не выдуманные
- В тексте должны быть списки и форматирование
Выбранный исполнитель
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