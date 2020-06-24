Написать обзоры игор на польском языке

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка196 просмотров

Основные требования:

  • Объем от 2500 символов
  • Уникальность не ниже 95% по https://text.ru/
  • Текст должен быть разделён на абзацы и иметь подзаголовки
  • Текст должен быть написан для людей и легко читаться.
  • В тексте должны быть указаны реальные данные о игре, не выдуманные
  • В тексте должны быть списки и форматирование
5 лет назад
DM_Texter
Дмитрий 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$75
5 дней
Escrow
Пишет качественно, в сроки и в соответствие поставленой задаче. Рекомендую!
Всегда на связи, ТЗ четкое и понятное, задание интересное. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад