Художественные тексты, вкусные тексты для ресторанов.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок1179 просмотров

Есть опыт работы в написании постов для страниц ресторанов и строительных компаний. 

Написание постов
5 лет назад
Aichurokkoshueva
Айчурек Кошу 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Вероника
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Ольга
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
32 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Тексты на тему техники

    Нужен автор для 50 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. Также от автора требуется: 1) Грамотное составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников). 2) Размещение текстов на WordPress сайте​.​ ...

    WordPress
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер для отзывов на товары, магазины, компании. И т,д.

    Итак. Нужен человек для написания отзывов, у которого имеется уже опыт и может справится с ТЗ (Время обучать у меня нету). Отзывы будут нужны разные и не похожие на предыдущие. Cтоимость одного отзыва 10Р - ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание SEO-текстов на английском

    Здравствуйте.  Для размещения платных ссылок на наши проекты на сторонних ресурсах необходимо написать для последних серию гостевых постов, в которых эти ссылки будут помещены.  Требования к постам такие: 1. Topic ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Копирайтинг статей для Дзена по видео

    Требуется мастер слова 80-го уровня для написания статей на основе образовательно-развлекательных видео! 10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к написанию статей. Планируется 3 выпуска в неделю. 3 дня срок на ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание статей + выкладка на сайт

    Данная работа подойдет для начинающих копирайтеров, а также для людей желающих подзаработать. Есть работа, по написанию статей. Размер зависит от вашего полета мысли: 1000, 2000 или 3000 знаков. 3 разных  тематики, следовательно 3 разных ...

    Написание статейPrestaShopWordPress
    Копирайтинг57 заявок
    Закрыт
    5 лет назад