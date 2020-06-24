Написание SEO-текстов на английском

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Завершен9 заявок481 просмотр

Здравствуйте. 

Для размещения платных ссылок на наши проекты на сторонних ресурсах необходимо написать для последних серию гостевых постов, в которых эти ссылки будут помещены. 

Требования к постам такие:

1. Topic must be common, interesting, readable and useful for most readers.

2. If the topic is not related to a specified niche, write at least one paragraph somehow related to it.

For example, if the topic is “Top 10 main skills for a man”, and the niche we specified is driving, you need to describe the importance of driving for every man in one paragraph.

3. Volume: 600 words.

4. Each article should contain at least 2 outbound links. 1 link with an anchor text is provided by us. You should include the anchor text naturally in the article. It is strongly recommended to put our anchor link first in the article (before the links to other sources). 

5. Don’t add links to any other competitor’s site except those that we ask. All other links must be general and lead to other sources of information. 

6. There should be 1 more link to well-known sources, such as Wikipedia, various magazines and journals, gov sites, etc.

Таким образом, требования крайне мягкие - в тексте должно быть минимум две ссылки (одна наша с нашим якорем, и одна на первоисточник). 

Предпочтение отдам писателям с портфолио похожих текстов, с помощью которого можно убедиться в уровне владения языком. Пожалуйста, указывайте ориентировочную цену за такой текст в заявке.

Выбранному исполнителю (или исполнителям) передам информацию о необходимых нишах, ссылках и якорях, на которые их нужно повесить в ваших текстах. Спасибо.

P.S.: подавляющее большинство подающих заявки, каким образом я вообще могу доверить вам работу, если вы, очевидно, не читаете тексты заказом и потому не можете выполнить элементарну просьбу указать  стоимость написания одного текста в 600 слов в заявке?

5 лет назад
SimplyMax
Макс 
36 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
5 лет назад
$24
5 дней
Исполнитель – огонь! Вся коммуникация по делу, минимальные сроки, превосходное качество и адекватная кретивность текстов. Как так вообще, что 206 отзывов, и никто не смог забрать Елену на свои проекты на постоянку. Надеюсь, мне удастся - такие люди бесценны.
В восторге! Быть с заказчиком на одной волне - вдохновляет на качество. Готова с Максом покорять вершины!

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