Разместить отзывы о компании

Что нужно?

- Иметь аккаунт в 2гис ИЛИ flamp, и в google: реальный, зарегистрированный не менее года назад, с уже имеющимися отзывами. Интересуют следующие города в профиле: Новосибирск и Екатеринбург.

- Разместить отзыв на 4 или 5 звезд на любой из этих площадок: дату размещения, фото и текст отправим.

Оплата – 100 рублей за отзыв. Если есть несколько акаунтов, соответствующих требованиям, – хорошо :)

!! Если у вас отзывы на все города подряд – вы не подходите.

!! Если у вас новый аккаунт – вы не подходите.

Отправляйте ссылки на аккаунты или их скриншоты сразу, чтобы ускорить процесс.

Пожалуйста, читайте задание внимательно.