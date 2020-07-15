Занимаюсь концепцией ведения коммерческих аккаунтов. С анализа конкурентов до визуала. Пишу продающие тексты.
Создание тестов на тему кругозора, размещение на сайте (wordpress)
Эта работа подходит для авторов текстов, копирайтеров, контент-менеджеров, редакторов.
Задача - создать 10 онлайн-тестов и опубликовать их на сайте под управлением Wordpress.
- тема тестов - на кругозор (эрудиция, общие знания знания, интеллект)
- количество вопросов в тесте - 15 шт.
- в каждом вопросе - текст вопроса, фото, варианты ответа, пояснение к правильного ответу.
- контент - уникальный, то есть нельзя целиком копировать чужой тест и выдавать за свой. Но можно на базе чужих тестов делать свои. Об этом подробнее написано в инструкции.
- будут даны примеры аналогичных тестов на нашем сайте.
Есть подробные инструкции со скриншотами - как создавать тесты как публиковать тесты в админке Wordpress, как искать фото для тестов.
Оплата за 10 тестов - 2000 руб. (перечисление на банковскую карту, в том числе на Украину, в Беларусь).
Срок выполнения - 1 неделя.
Выбранный исполнитель
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