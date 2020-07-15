Создание тестов на тему кругозора, размещение на сайте (wordpress)

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок686 просмотров

Эта работа подходит для авторов текстов, копирайтеров, контент-менеджеров, редакторов.

Задача - создать 10 онлайн-тестов и опубликовать их на сайте под управлением Wordpress.

  • тема тестов - на кругозор (эрудиция, общие знания знания, интеллект)
  • количество вопросов в тесте - 15 шт.
  • в каждом вопросе - текст вопроса, фото, варианты ответа, пояснение к правильного ответу.
  • контент - уникальный, то есть нельзя целиком копировать чужой тест и выдавать за свой. Но можно на базе чужих тестов делать свои. Об этом подробнее написано в инструкции.
  • будут даны примеры аналогичных тестов на нашем сайте.
Результат выполнения задачи - это тест, опубликованный на сайте. 

Есть подробные инструкции со скриншотами - как создавать тесты как публиковать тесты в админке Wordpress, как искать фото для тестов.

Оплата за 10 тестов - 2000 руб. (перечисление на банковскую карту, в том числе на Украину, в Беларусь).

Срок выполнения - 1 неделя.

WordPress
5 лет назад
webopolis
Валерия 
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

JokerES
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$28
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Большое спасибо за интересный заказ и подробную инструкцию. Быстрая оплата от заказчика!

Заявки фрилансеров

Флюза
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Виталий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
JokerES
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Варвара
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Ольга
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Дамира
 
53 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Кристина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад