Создание тестов на тему кругозора, размещение на сайте (wordpress)

Эта работа подходит для авторов текстов, копирайтеров, контент-менеджеров, редакторов.

Задача - создать 10 онлайн-тестов и опубликовать их на сайте под управлением Wordpress.

тема тестов - на кругозор (эрудиция, общие знания знания, интеллект)

количество вопросов в тесте - 15 шт.

в каждом вопросе - текст вопроса, фото, варианты ответа, пояснение к правильного ответу.

контент - уникальный, то есть нельзя целиком копировать чужой тест и выдавать за свой. Но можно на базе чужих тестов делать свои. Об этом подробнее написано в инструкции.

будут даны примеры аналогичных тестов на нашем сайте.

Результат выполнения задачи - это тест, опубликованный на сайте.

Есть подробные инструкции со скриншотами - как создавать тесты как публиковать тесты в админке Wordpress, как искать фото для тестов.

Оплата за 10 тестов - 2000 руб. (перечисление на банковскую карту, в том числе на Украину, в Беларусь).

Срок выполнения - 1 неделя.